Омбусмен отмечает, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества.

Российские захватчики показательно убили украинского военнопленного мечом. О новом зверстве россиян написал в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Очередное военное преступление - россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он сообщил, что направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

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"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - написал Лубинец.

Как сообщают в сети, россияне казнили мечом украинского пленного в Новогродовке Донецкой области. Ему, с перевязанными руками, в грудь воткнули меч с надписью "За Курск".

Россияне убивают украинских военнопленных

Как сообщал УНИАН, также в этом месяце журналисты CNN опубликовали видео очередного военного преступления российских оккупантов. На кадрах россияне цинично расстреливают украинских пленных. По данным журналистов, кадры сняты на Покровском направлении в конце августа.

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора сообщили о начатом расследовании по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что Украина расследует 28 казней украинских военных пленных российскими оккупантами с начала широкомасштабной войны, в которых в целом погибли более 60 украинских военнослужащих.

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