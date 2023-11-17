Общие потери российских оккупантов составили 674 человека, уничтожено 29 единиц их военной техники.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявляет, что общие потери врага в живой силе на Таврическом направлении значительно выросли.

Как отметил он в сообщении в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки была уничтожена вражеская реактивная система залпового огня БМ-21"Град" и две единицы САУ МСТА-С.

"Общие потери врага в живой силе в операционной зоне ОСУВ "Таврия" значительно возросли", - написал командующий.

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Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении враг нанес 10 авиаударов, провел 47 боевых столкновений, нанес три ракетных удара и совершил 734 артобстрела. В то же время, подчеркнул командующий, украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

"Общие потери врага составили 674 человека. Уничтожено 29 единиц военной техники", - сообщил Тарнавский.

Речь идет, в частности о трех танках, трех боевых бронированных машинах, семи артиллерийских системах, одной РСЗО и девяти беспилотниках. Кроме того, уничтожено было пять складов боеприпасов и еще два важных объекта врага. Еще 31 единица военной техники оккупантов была повреждена.

Тарнавский также отметил, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине - ситуация на Таврическом направлении

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Тарнавский проинформировал о значительные потери России на этом участке фронта. Там враг остался без 43 единиц военной техники и 594 своих солдат.

Уничтожено было, в том числе 19 вражеских беспилотников, шесть артиллерийских систем и пять боевых бронированных машин оккупантов. На днях в зоне ОСУВ Таврия также сбили российский штурмовик Су-25.

В октябре Силы обороны Украины за сутки продвинулись на Таврическом направлении.

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