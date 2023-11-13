За минувшие сутки потери российских оккупантов составили 455 человек.

На Таврическом направлении за минувшие сутки более десятка российских захватчиков сдались в плен. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Более десятка российских оккупантов вчера сдались в плен", - подчеркнул Тарнавский.

Как отметил бригадный генерал, описывая ситуацию на фронте, всего на Таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.

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В то же время, украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Так, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 847 огневых задач.

"Общие потери врага составили 455 человек", - добавил Тарнавский.

Кроме того, уничтожено 8 единиц военной техники противника. В частности, это - 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 2 артсистемы, 3 БПЛА. Также уничтожены 2 склада боеприпасов. Еще 7 единиц военной техники врага повреждены.

Как уверяет Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Спецоперация "Синица" - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября украинская разведка сообщила о спецоперации под кодовым названием "Синица".

В ходе ее проведения 28-летний российский капитан, пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. Он был командиром вертолета, служил в 319 - м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 3984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.

5 сентября Кузьминов на пресс-конференции рассказал, что перевез этот вертолет в Украину в рамках спецоперации Главного разведывательного управления Минобороны Украины и других силовых органов.

Пилот отметил, что решил перейти на сторону Украины из-за осознания, что война России против Украины является самым жестоким преступлением.

Позже в ГУР Минобороны сообщили, что на 70% выросло количество российских военных, которые хотят сдаться в украинский плен, после удачной операции по перегону в Украину российским пилотом вертолета Ми-8.

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