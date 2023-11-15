За сутки враг потерял более 500 человек в живой силе.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о болезненных потерях РФ по итогам боев за последние сутки.

За его данным, в зоне ОСУВ Таврия сбили российский штурмовик Су-25. в живой силе оккупанты потеряли еще 511 человек. В операционной зоне не спадает активность авиации врага, заявил Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и совершил 890 артобстрелов", - отметил он.

Со своей стороны ракетные войска и артиллерия "Таврии" выполнили 1038 огневых задач по позициям РФ. Россия потеряла 46 единиц военной техники: уничтожено 1 танк, 3 артиллерийской системы, 1 БПЛА, 7 ББМ, 1 система РСЗО, 1 единица спецтехники, 16 автомобилей, 1 склад боеприпасов. Еще 26 единиц техники РФ удалось повредить.

Продолжается оборона Авдеевского направления. ВСУ стойко держатся и продолжают наступление на Мелитопольском направлении, указал командующий.

ВСУ уничтожили на фронте новую партию оккупантов

Утром Генштаб ВСУ традиционно порадовал новой статистикой потерь РФ в Украине. За последние сутки в "горизонтальное положение" на украинском фронте перешли еще 820 захватчиков. Общее количество ликвидированной живой силы РФ в Украине составляет 314 тысяч 290 человек по состоянию на утро 15 ноября. Также среди "вкусных" потерь врага - 15 танков, 2 РСЗО, 2 ПВО, 1 самолет и прочая техника.

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