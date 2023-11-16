Ликвидировано также, в частности, одно вражеское средство ПВО, поделился командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Потери России в Украине на Таврическом направлении за сутки огромные. Там противник за сутки остался без 43 единиц военной техники и 594 человек.

Ликвидировано, в частности, 19 вражеских беспилотников, шесть артиллерийских систем, пять боевых бронированных машин, четыре авто, три танка, два противотанковых ракетных комплекса, одно средство противовоздушной обороны и одна реактивная система залпового огня, сообщил бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, уничтожены также три склада боеприпасов и еще один важный вражеский объект. Кроме того, повреждены 30 единиц военной техники захватчиков.

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"На Таврическом направлении враг нанес девять авиаударов, провел 45 боевых столкновений и совершил 1 072 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 170 огневых задач", - поделился офицер.

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Украинские воины уже длительное время ведут контрнаступательные действия на части юга и востока украинского государства. Россияне несут огромные потери. Общие потери врага на 15 ноября 2023 года составляли примерно 314 тыс. 290 человек. По состоянию на 16 число известно о ликвидации около 315 тыс. 620 противников.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что сейчас на украинской земле в разы больше российских военных, чем в начале полномасштабного вторжения (было 180 тысяч, а стало - 400 тыс.), однако эффективность этой группировки намного ниже, поскольку РФ не может обеспечить оккупантов всем необходимым.

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