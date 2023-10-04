Тарнавский рассказал о потерях армии РФ.

Силы обороны Украины за сутки продвинулись на Таврическом направлении и нанесли потери российским захватническим войскам.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. "На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач", - отметил войн.

Оккупанты потеряли 261 солдата, в частности, 10 захватчиков сдались в украинский плен. Кроме того, уничтожено 20 единиц российской военной техники: один танк, две ББМ, семь артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и пять - специальной техники, а также восемь складов боеприпасов.

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Ситуация на фронте: последние новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений.

Оккупационные войска атаковали на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях, а также пытались восстановить позиции в районе Андреевки.

В то же время украинские силы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлении, истощая российских захватчиков вдоль всей линии фронта.

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