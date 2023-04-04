Украинские воины поразили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинская авиация и артиллерия в течение суток нанесла ряд ударов по российским захватчикам.

Защитники нашего государства, в частности, поразили вражеские пункты управления, сообщил Генеральный штаб Украины в Facebook в своей вечерней сводке во вторник, 4 апреля. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника", - отметили в Генштабе.

По его данным, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БПЛА типа "Шахед-136". 14 из них были уничтожены украинскими защитниками. Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе отмечают, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Напомним, общие потери РФ в Украине уже составляют 175 тысяч 690 оккупантов. Кроме того, противник потерял очень много техники и вооружения, в том числе 3 627 танков.

Ситуация на фронте - сегодня это стоит знать

Утром 4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил главные усилия на том, чтобы наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. По данным Генштаба, на этих направлениях наши защитники отразили 69 вражеских атак.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Из 17 вражеских дронов силами противовоздушной обороны уничтожено 14. Так, 13 уничтожено в небе Одесской области, 1 - над Николаевской. В результате попадания в одно из предприятий в Одесской области начался пожар, его ликвидировали к утру.

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