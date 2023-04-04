Сергей Братчук отметил работу сил противовоздушной обороны, которые всего сбили 14 дронов-камикдзе.

В результате российской атаки на Одесскую область пострадало одно из предприятий. Пожарные почти до утра боролись с огнем.

"В Одесской области была "шахедная" ночь. Враг запустил по Одесскому регионы - немного зацепило Николаевскую область – 17 дронов-камикадзе Shahed. Из них силы ПВО уничтожили 14 – один над Николаевской областью и 13 уничтожили в небе над Одессой. К сожалению, есть попадание в одно из предприятий на территории Одесского района. Пострадавших нет, но пожар ликвидировали почти до утра", - рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

При этом они указал, что после атаки россиян вся критическая инфраструктура работает.

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"Сигнал воздушной тревоги прозвучал, но кто-то говорит, что его включили позже, чем это было нужно. По результатам работы сил ПВО видно, что ситуация была контролированная. К сожалению, 100% работы ПВО ни в одной стране не могут обеспечить", - подытожил чиновник.

Ночная атака россиян на Одессу - что известно

В ночь на 4 апреля оккупанты ударили по Одессе и Одесскому району иранскими дронами-камикадзе. Россияне запустили до 17 ударных БпЛА, предположительно с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "Шахедов".

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