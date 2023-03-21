В частности, защитники Украины, поразили радиолокационную станцию, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники в течение суток нанесли ряд авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два зенитно-ракетных комплекса врага, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и еще один важный объект противников, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер вторника, 21 марта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков...", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, за сутки 20 марта украинские военные отразили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Стоит отметить, что общие потери врага в Украине составляют около 166 570 захватчиков. Кроме того, ликвидировано 270 вражеских средств противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: