Окончательные потери противника уточняются, отметили в ВМС ВСУ.

За прошедшие сутки Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили хранилище с боеприпасами и несколько боевых бронированных машин врага.

Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Facebook, опубликованном в воскресенье, 7 мая. "За прошедшие сутки личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены два оккупанта, три боевые бронированные машины и одно хранилище с боеприпасами", - сообщили в ВМС.

Окончательные потери российских оккупантов уточняются.

Видео дня

Отмечается, что воинские части и подразделения ВМС ВСУ в составе группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии России.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

В своей утренней сводке сегодня, 7 мая, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская авиация в течение минувших суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Также был нанесен удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

За сутки Силы обороны уничтожили также семь ударных и восемь разведывательных беспилотников. Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: