Окончательные потери врага уточняются.

Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили 14 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 14 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что окончательные потери врага уточняются.

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Война в Украине: новости

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили 185 тысяч 730 человек личного состава. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за сутки украинские защитники уничтожили еще 680 российских захватчиков.

За сутки украинские защитники отбили 53 атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как говорится в сводке Генштаба, в течение суток враг нанес три ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сейчас вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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