В результате удара авиации ВСУ был уничтожен зенитно-ракетный комплекс. Также было поражено вражеское артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Украинская авиация за прошедшие сутки, 6 мая, нанесла 7 ударов по районах сосредоточения личного состава военной техники российских оккупантов. Также был нанесен удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая. Отмечается, что за сутки Сил обороны также уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Видео дня

В свою очередь, российские захватчики 6 мая нанесли шесть ракетных ударов по Украине, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков. Как отметил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, враг активизировал работу БПЛА различных типов по всей линии фронта.

Между тем в Генштабе отмечают, что сейчас тяжелые бои ведутся за города Бахмут и Марьинка. Всего за сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 50 атак.

Вас также могут заинтересовать новости: