Русские использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытия наших воинов.

В пригороде Бахмута Силы обороны Украины с помощью беспилотников уничтожили две вражеские установки для разминирования УР-83П и 1300 кг тротила.

"Работает армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас". Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще - 1300 кг тротила", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

По словам Федорова, вражеская техника уничтожена в пригороде Бахмута.

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"Русские использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытия наших воинов. Теперь "Змей Горыныч" - это кучка хлама", - отметил министр.

"Армия дронов" в Украине - последние новости

Украинская армия активно применяет дроны в войне с российскими оккупантами. БПЛА используют для уничтожения вражеской техники и живой силы.

Беспилотники не только помогают освободить украинскую землю, но и берут в плен российских военных. Так, 9 мая с помощью дрона украинские защитники взяли в плен оккупанта. В частности, враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться.

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