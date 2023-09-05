В частности, уничтожены склады боеприпасов, танки, броневики, артиллерия и беспилотники.

На Таврическом направлении за сутки украинские воины обезвредили еще более 170 российских захватчиков и уничтожили 20 единиц их военной техники.

Всего за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал украинские позиции на этом направлении и совершил 788 обстрелов, нанес один ракетный и 24 авиаудара, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тысячу 218 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 172 человека, из которых 63 удалось ликвидировать, 106 - ранить, а еще троих - взять в плен.

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Также на этом направлении было уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, два танка, две боевые бронированные машины, семь артиллерийских систем и минометов, два беспилотника, пять единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

Кроме того, за сутки удалось ударить по трем складам боеприпасов и одному пункту управления врага.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 265 тысяч 680 военных. Также на войне в Украине Россия потеряла уже более 35 тысяч единиц своей военной техники и вооружения.

В частности, за минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили еще 560 российских оккупантов, 9 танков, 7 боевых бронированных машин, 38 единиц артиллерии и 31 беспилотник.

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