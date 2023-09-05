Прорыв украинских войск на этом участке фронта расширяется.

Украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте.

Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Military Media Center. По его словам, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

"В направлении Работино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал представитель, избегая деталей.

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Ситуация на южном фронте

В конце августа СМИ распространили информацию, что ВСУ удалось прорвать участок основной линии российской обороны на южном фронте.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заметил, что вражеские войска потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии. В то же время на строительство второй и третьей линий обороны ушло по 20%. При этом генерал подтвердил, что украинские войска находятся между первой и второй линиями.

Как сообщает ISW, бойцы Вооруженных сил Украины после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

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