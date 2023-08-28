За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 490 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 28 августа, ориентировочно составили 261 тыс. 310. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 490 российских захватчиков.
Также было уничтожено немало вражеской техники. В частности: танков - 4 тыс. 400 (+4) ед, боевых бронированных машин ‒ 8 тыс. 562 (+8) ед, артиллерийских систем – 5 тыс. 425 (+22) ед, РСЗО – 730 (+2) ед, средства ПВО ‒ 499 (+1) ед, самолетов – 315 (+0) ед, вертолетов – 316 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 383 (+5), крылатые ракеты ‒ 1 тыс. 415 (+4), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 866 (+12) ед, специальная техника ‒ 809 (+1).
Война в Украине - новости с фронта
За прошедшие сутки на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.