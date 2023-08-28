За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 490 российских захватчиков.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 490 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 28 августа, ориентировочно составили 261 тыс. 310. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 490 российских захватчиков.

Также было уничтожено немало вражеской техники. В частности: танков - 4 тыс. 400 (+4) ед, боевых бронированных машин ‒ 8 тыс. 562 (+8) ед, артиллерийских систем – 5 тыс. 425 (+22) ед, РСЗО – 730 (+2) ед, средства ПВО ‒ 499 (+1) ед, самолетов – 315 (+0) ед, вертолетов – 316 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 383 (+5), крылатые ракеты ‒ 1 тыс. 415 (+4), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 866 (+12) ед, специальная техника ‒ 809 (+1).

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Война в Украине - новости с фронта

За прошедшие сутки на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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