Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля.
Как указано в сводке, потери врага среди личного состава составили примерно 28500 человек. 200 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.
Кроме этого, в войне против Украины оккупанты потеряли:
- танков – 1254 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3063 (+20) единицы;
- артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;
- РСЗО – 199 единиц;
- средств ПВО – 93 (+2) единицы
- самолетов – 203 (+1) единицы;
- вертолетов – 167 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;
- крылатых ракет –103 (+1) единицы;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях" - отметили в Генштабе.
Как писал УНИАН, за последние сутки на Донбассе украинские воины отбили 16 вражеских атак. Уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.