Наибольшие потери врага - на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов с 24 февраля.

Как указано в сводке, потери врага среди личного состава составили примерно 28500 человек. 200 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, в войне против Украины оккупанты потеряли:

танков – 1254 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3063 (+20) единицы;

артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;

РСЗО – 199 единиц;

средств ПВО – 93 (+2) единицы

самолетов – 203 (+1) единицы;

вертолетов – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;

крылатых ракет –103 (+1) единицы;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях" - отметили в Генштабе.

Как писал УНИАН, за последние сутки на Донбассе украинские воины отбили 16 вражеских атак. Уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

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