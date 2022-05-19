Уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

За сутки на Донбассе украинские воины отбили 16 вражеских атак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком и Луганском направлениях в минувшие сутки отражено шестнадцать атак врага, уничтожено восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враги на Донецком направлении пытаются наступать вдоль всей линии соприкосновения и обстреливают населенные пункты из артиллерии.

При этом 18 мая стало известно, что на Славянском направлении войска Российской Федерации наступают на Долгенькое развернув подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В результате обстрелов оккупантами на Донбассе погибли по меньшей мере 15 мирных жителей среди них две семьи с несовершеннолетними детьми, и семь получили ранения.

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