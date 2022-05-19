На отдельных участках захватчики понесли значительные потери и были вынуждены отойти на ранее занятые позиции.

Враг безрезультатно пытался штурмовать большую Камышеваху, Устиновку, Золотое-4 и Новомихайловку. На отдельных участках оккупанты были вынуждены отойти на ранее занятые позиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты отступили от поселка Юрьевка Донецкой области.

"На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалинове и Первомайское успеха не имел", - говорится в сообщении.

При этом враг безрезультатно штурмовал большую Камышеваху, Устиновку, Золотое-4 и Новомихайловку.

"На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Великая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции. На Лиманском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутівка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово. На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и осуществляли штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел. На Кураховском направлении враг безрезультатно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

На Новопавловском и запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные жилища в районах населенных пунктов Гуляйпільське, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

На Южнобугском направлении захватчики активных боевых действий также не проводили.

"Основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей. Враг осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка", - говорится в сообщении.

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили 16 атак врага, уничтожено восемь танков, 17 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.

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