Всего с начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали почти 37 тысяч оккупантов.

Украинские защитники за прошедшие сутки, 7 июля, ликвидировали еще 250 российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также вчера украинские военные уничтожили 13 артсистем, 35 танков, 15 боевых бронированных машин, 20 единиц автотехники и 2 БПЛА россиян.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 июля ориентировочно составляют:

❌ личного состава - около 36,9 тыс. (+250) человек ликвидировано,

❌ танков ‒ 1 тыс. 637 (+35), боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 811 (+14), артсистем – 828 (+13), РСЗО - 247 (+0),

❌ средств ПВО - 107 (+0), самолетов – 217 (+0), вертолетов – 187 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 669 (+2) крылатых ракет - 155 (+0),

❌ кораблей/катеров - 15 (+0), автотехники и автоцистерн – 2 тыс. 685 (+20), спецтехники - 66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Однако окончательные данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, в течение среды, 6 июля, было уничтожено 150 российских оккупантов, а также несколько танков, артсистем и ББМ.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение в Украину. Агрессор атакует не только военные объекты, но и гражданские.

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