В нашей стране ликвидировали еще два танка врага.

В Украине на протяжении среды, 6 июля, было уничтожено еще 150 российских оккупантов, теперь в нашей стране общее число ликвидированных противников составляет приблизительно 36 650 человек.

За сутки в нашей стране также было уничтожено еще два вражеских танка, восемь боевых бронированных машин и три артиллерийских системы, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, ликвидированы три беспилотника оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и одна единица специальной техники.

"...Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях...", - добавили в Генштабе.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение в Украину.

Противники атаковали не только военные объекты, а и гражданские. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Украинская армия давала достойный отпор противникам. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 июля в нашей стране ликвидировали около 36 500 врагов.

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