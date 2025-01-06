Отмечается, что два "Панциря" поразили на Херсонщине.

Военные моряки за одни сутки поразили 3 российские системы противовоздушной обороны - 2 комплекса "Панцирь-С1" и "Осу". Об этом сообщили в пресс-центре ВМС ВСУ.

Отмечается, что силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены (повреждены) три системы российской противовоздушной обороны. В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", - говорится в сообщении.

По данным командующего Военно-морских сил ВС Украины Алексея Неижпапы, два "Панциря" уничтожили в Херсонской области.

"Минус два "Панциря" на Херсонщине. Наши воины продолжают превращать российскую технику на металлолом. Спасибо за работу!", - подчеркнул вице-адмирал.

Уничтожение дислокации российских операторов БПЛА на южном направлении - что известно

Напомним, украинские военные уничтожили на южном направлении место дислокации российских операторов беспилотных систем. В частности, бойцы 128 отдельной бригады территориальной обороны "Дикое поле" успешно поразили "гнездо" операторов российских дронов на юге страны.

Военные обнародовали видео, на котором можно увидеть, как среди деревьев скрываются российские захватчики. Также на кадрах - соответствующие БПЛА. Украинские специалисты обнаружили место пуска дронов типа "Крыло", сделали корректировку огня и уничтожили "гнездо" оккупантов с беспилотниками.

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