Крупнейший нефтяной терминал Крыма защищал 'Панцирь-С1' - не помогло (фото)

Появились спутниковые снимки.

Территорию пораженной в оккупированной Феодосии нефтебазы защищал российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Еще в октябре 2023 года партизанское движение "Атеш" публиковало в своем Telegram-канале фото и видео объекта, на который россияне привезли ПВО. Вчера они сообщили, что их агенты все это время активно собирали информацию о работе нефтебазы и точках размещения российских систем.

Радио Свобода публикует спутниковые снимки, на которых можно увидеть, что "Панцирь" действительно защищал нефтебазу. Журналисты отмечают, что аналогичные системы на подиумах, которые должны увеличить их дальность, устанавливали на нефтебазе в Туапсе и неподалеку от резиденции кремлевского правителя Путина в Ново-Огареве.

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Взрывы на нефтебазе в Крыму

Напомним, что ночью 7 октября на оккупированном полуострове звучали взрывы. Российские Telegram-каналы сообщили, что после атаки беспилотников на нефтебазе АО "Морской нефтяной терминал" начался пожар.

В Генштабе ВСУ сообщили об успешном поражении терминала, который является крупнейшим по объемам перевалки нефтепродуктов в Крыму. Уже вечером на территории базы загорелась новая цистерна.

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