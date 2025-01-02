Захватчики скрывались среди деревьев.

Украинские военные уничтожили на южном направлении место дислокации российских операторов беспилотных систем.

Как сообщается в Telegram-канале Сил обороны юга Украины, бойцы 128 отдельной бригады территориальной обороны "Дикое поле" успешно поразили "гнездо" операторов российских дронов на юге страны.

Военные обнародовали видео, на котором можно увидеть, как среди деревьев скрываются российские захватчики. Также на кадрах - соответствующие БПЛА. Украинские специалисты обнаружили место пуска дронов типа "Крыло", сделали корректировку огня и уничтожили "гнездо" оккупантов с беспилотниками.

Видео дня

Удары по позициям РФ

Как писал УНИАН, ранее украинские силы поразили пункт управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на Курщине. Сообщалось, что захватчики понесли потери.

Сегодня в сети появилось видео последствий удара по поселку Ивановское, что в Курской области. По данным сети, под ударом оказалось место дислокации российских войск.

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