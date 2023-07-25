Уничтожен вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Как отмечается, нашими защитниками были уничтожены вражеский вертолет Ка-52, пять ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, как проинформировали в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы и два зенитно-ракетных комплекса противника.

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"В течение суток враг нанес один ракетный и 49 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится также в сводке.

Потери оккупантов в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения уже составили около 243 тыс. 220 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 600 российских захватчиков.

Также, по данным Генштаба, за прошедшие сутки силы обороны уничтожили 12 вражеских танков, 13 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 14 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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