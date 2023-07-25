За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 600 российских захватчиков
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери врага в живой силе уже составили 243 220 человек.
Силы обороны мощно обновили статистику и по российской технике. ВСУ в течение суток уничтожили:
- 12 российских танков (всего - 4174),
- 13 боевых бронированных машин (8131),
- 30 единиц артиллерии (4705),
- 1 реактивные системы залпового огня (698),
- 2 установки ПВО (454),
- 14 беспилотников оперативно-тактического уровня (3977),
- 12 автомобилей и автоцистерн (7194),
- 5 единиц специальной техники (703).
Война в Украине - последние новости с фронта
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы Сил обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
На фронте за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Все атаки ВСУ отбили.
С начала контрнаступления ВСУ уволили на юге более 192 кв. км территорий, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.