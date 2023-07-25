ВСУ уничтожили за прошедшие сутки 12 танков, 13 ББМ и 30 единиц артиллерии.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 600 российских захватчиков

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери врага в живой силе уже составили 243 220 человек.

Силы обороны мощно обновили статистику и по российской технике. ВСУ в течение суток уничтожили:

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12 российских танков (всего - 4174),

13 боевых бронированных машин (8131),

30 единиц артиллерии (4705),

1 реактивные системы залпового огня (698),

2 установки ПВО (454),

14 беспилотников оперативно-тактического уровня (3977),

12 автомобилей и автоцистерн (7194),

5 единиц специальной техники (703).

Война в Украине - последние новости с фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы Сил обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

На фронте за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Все атаки ВСУ отбили.

С начала контрнаступления ВСУ уволили на юге более 192 кв. км территорий, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.

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