Также уничтожено 15 единиц военной техники противника.

Бойцы Сил обороны Украины уничтожили 95 оккупантов на Таврическом направлении. Кроме того, враг понес потери в технике.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Всего артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневых задачи.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11). Уничтожено 15 единиц военной техники противника", – написал он.

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В частности, украинские военные превратили в лом 3 российских танка, 4 единицы артиллерийских систем и минометов, 1 противотанковый ракетный комплекс, 1 станковый противотанковый гранатомет и 6 единиц автомобильной техники.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 16 августа 2023 года за время полномасштабной войны РФ против Украины Силы обороны ликвидировали 255 570 российских захватчиков. Как отметили в Генштабе ВСУ, более 600 оккупантов уничтожили за предыдущие сутки.

В то же время российские потери в технике также измеряются тысячами единиц. В частности, уничтожено 4324 танка, 8380 бронированных машин и тысячи единиц другой техники противника.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские военные разбили "фанатский спецназ" РФ. По словам пресс-офицера 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, там был ликвидирован личный состав вражеского "добровольческого" формирования, который состоял из фанатов российского клуба ЦСКА.

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