Украинская авиация нанесла удар по району, где были вражеские силы, отметил Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине возросли - украинские воины попали в ряд вражеских пунктов управления.

Наши защитники также поразили районы, в которых была сосредоточена живая сила врага, об этом идет речь в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника", - отмечается в сообщении.

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По данным Генштаба, враг продолжает концентрировать усилия на ведении наступления на Бахмутском и Лиманском направлениях, а на Авдеевском, Купянском и Запорожском - пытается улучшить тактическое положение.

Ситуация на фронте - что надо знать сегодня

Генштаб ВСУ утром 26 декабря сообщал, что бои были в Донецкой и Луганской областях в районе 16 населенных пунктов - там наши воины отразили вражеские атаки.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на сегодня составляют 102 тыс. 600 человек.

От оккупантов освободили уже более половины оккупированной территории. Полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан спрогнозировал, что возможно новое контрнаступление Украины - наши защитники могут двинуться на побережье Азовского моря.

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