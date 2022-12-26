Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов на Донбассе. Защитники нашей страны дают достойный отпор врагу.

На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанской направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль границы, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области, а также Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что на Северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах 4-х населенных пунктов Сумской области. На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 8 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области. На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура 7 населенных пунктов Херсонской области и город Херсон.

Война РФ против Украины: последние новости

Как уже сообщал УНИАН, Кремль готовит население России к продолжению войны. Президент РФ Владимир Путин в эфире пропагандистского телеканала заявил, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы" и выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все на пользу родины".

Между тем в МИД заверили, что Украина будет иметь все необходимое оружие это лишь вопрос времени.

"Мое впечатление такое. Если суммировать все закулисные разговоры и не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод такой: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени. Почему ее нельзя предоставить сразу? Потому что есть психологические, логистические и политические причины. Но с этими всеми причинами нужно работать, и мы будем работать с ними", - сообщил Кулеба.

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