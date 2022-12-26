Еще 550 россиян получили "билеты на концерт Кобзона".

Защитники Украины "дембельнули" новую партию оккупантов. Домой не вернется еще почти 600 рашистов, пришедших на наши земли с войной.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составили уже около 102 тысяч 600 оккупантов. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 550 человек, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого враг потерял:

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танков - 3016 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средств ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+1),

крылатых ракет - 653 (+0),

кораблей / катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,

специальной техники - 178 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, добавили в Генштабе.

Потери и поражения РФ на войне против Украины

В ночь на 26 декабря на российском Энгельсе произошла новая "бавовна". В районе аэродрома звучала сирена, был мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что там погибли трое российских военных. Минобороны РФ уже обвинило Украину во взрывах.

Между тем, ВСУ отбили 16 атак оккупантов на Донбассе. Защитники нашей страны дают достойный отпор врагу, рашисты несут потери. Известно, что в Горловке оккупанты обязали медиков сдавать кровь из-за недостатка доноров.

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