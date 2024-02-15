Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов.

Российские оккупанты продолжают бить по территории Украины всем, что имеют. Всего враг нанес четыре ракетных и 106 авиационных ударов, а также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В Генеральном штабе ВСУ в Facebook сообщили, что в результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационные удары получили: Новосадово, Потрошниковка, Кузьминовка, Раздоловка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Видео дня

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочным материалам, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Атака России на Украину 15 февраля - последние новости

Утром, 15 февраля, российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны. В некоторых городах были слышны взрывы, а также работала ПВО.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании по объекту инфраструктуры. В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о "прилете" в городе.

В результате атаки всего пострадали семь человек, три из них во Львове.

Вас также могут заинтересовать новости: