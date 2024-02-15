Украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Украинские воины мужественно защищают нашу страну от российского нашествия. Оккупанты активизировались в Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил, что за прошедшие сутки, 14 февраля, произошло 83 боевых столкновения.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены четыре атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще шесть атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили три атаки противника западнее ивового и Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил семь безуспешных штурмовых действий.

Атака РФ на Украину 15 февраля - что известно

Утром 15 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики - несколько бортов Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. В некоторых городах были слышны взрывы, а также работала ПВО.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании по объекту инфраструктуры. В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о "прилете", в домах выбило окна.

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