В частности, поражена станция радиоэлектронной борьбы российских войск.

Авиация Сил обороны Украины за 28 ноября нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также РФ ударным БПЛА типа Shahed-136/131, который уничтожили украинские защитники.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине на 28 ноября - данные ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 28 ноября ориентировочно составили 326 тысяч 440 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев в Украине: танков - не менее 5523, боевых бронированных машин - 10285, артиллерийских систем - 7876.

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