Вооруженные силы Украины за сутки показали новый результат на фронте, "отминусовав" немало оккупантов.

Общие боевые потери армии РФ в Украине с 24 февраля 2022 г. по состоянию на утро сегодняшнего дня ориентировочно составили 326 тыс. 440 человек личного состава, в том числе за минувшие сутки наши защитники "минуснули" 860 врагов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также за сутки возросло количество уничтоженной вражеской техники:

Танков - до 5523 единиц (+3 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин - до 10285 единиц (+3);

артиллерийских систем - до 7876 единиц (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - до 10302 единиц (+3).

Как известно, с начала широкомасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 907 РСЗО, 597 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета, 5905 БПЛА оперативно-тактического уровня, 22 корабля/катера, 1 подводную лодку и более 1,1 тысячи специальной техники.

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Циклон изменил ход войны в Украине

Как сообщал УНИАН, мощный циклон повлиял на темп боевых действий в Украине, но не остановил их. В частности на Херсонщине ВСУ удачно использовали ухудшение погодных условий, чтобы закрепиться на позициях левого берега Днепра, сообщает в своем отчете американский Институт изучения войны. Как отмечает ISW, несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей линии фронта, хотя и немного медленнее из-за снега и плохой видимости.

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