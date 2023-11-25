Пилоты украинской армии "собрали урожай" личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток реализовала новые удары по армии оккупантов: по данным Генштаба, было 11 атак.

Об этом говорится в вечернем отчете ведомства за 25 ноября. По традиции, мишенью для наших пилотов стала российская техника, вооружение и, конечно, сами оккупанты.

"Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника", - добавил Генштаб.

Со своей стороны враг за сутки трижды ударил ракетами по Украине и реализовал 99 авиационных ударов по нашим территориям. Для обстрелов армия РФ 38 раз использовала РСЗО.

Также в течение суток украинская оборона сбила 74 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего враг запустил по Украине 75 дронов. Из-за воздушного террора РФ есть ранения среди украинцев. Повреждения также получила жилая и гражданская инфраструктура Украины.

Зеленский намекнул Путину, что будет РФ за новые обстрелы Украины

Сегодня, после тяжелой ночи для Украины, к лидеру РФ Владимиру Путину из-за воздушного террора со стороны оккупантов обратился Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что Путин "доиграется" такими ударами и получит от мира "решительный" ответ.

По словам Зеленского, атаки Путина опасны и для самой России. "Может быть ответ и опасность и для них. Они должны это понимать", - подчеркнул президент.

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