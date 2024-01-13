Также уничтожены несколько ЗРК противника и пункт управления.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, двум средствам противовоздушной обороны, складу боеприпасов и радиолокационной станции противника.

Видео дня

В свою очередь враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Война в Украине: новости

В течение суток на фронте произошло 89 боевых столкновений. Больше всего атак оккупанты провели неподалеку Первомайского и Невельского. Также горячо было на Марьинском направлении. Там украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.

Вас также могут заинтересовать новости: