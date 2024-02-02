Было уничтожено 11 БпЛА, еще 7 "не достигли своих целей и локально потеряны".

Ночью Российская Федерация запустила по территории Украины более двух десятков "Шахедов", сообщают Воздушные силы Украины.

"В ночь на 2 февраля 2024 года противник атаковал 24-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым. В частности удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине", - говорится в сообщении. При этом в утренней сводке Генштаба сообщается о 25 вражеских беспилотниках.

Отмечается, что силы и средства Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожили 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

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Кроме того, добавили в Воздушных силах, по меньшей мере семь ударных беспилотников "не достигли своих целей и локально потеряны".

В частности, как сообщал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, три Шахеда сбили защитники из воздушного командования "Схид".

Также в Силах обороны юга сообщили, что на юге было уничтожено 5 БпЛА - 3 на Кировоградщине и 2 на Херсонщине. Боевая работа подразделений ПВО продолжалась около 6 часов.

"К сожалению, врагу удалось попасть в инфраструктурный объект Кировоградской области. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Ночная атака по Украине - что известно о последствиях

Как сообщал УНИАН, в результате ночной дроновой атаки оккупантов есть повреждения на одной из подстанций "Укрэнерго", без электричества осталось около 100 тысяч абонентов. По состоянию на 7 утра удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов.

Ранее эксперты отмечали, что атака по прифронтовым и приграничным районам прямо указывает на то, что эффективность мобильных групп Сил обороны Украины заставляет врага отказываться от направления значительной части "Шахедов" в тыловые районы.

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