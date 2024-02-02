За минувшие сутки в Украине наши защитники ликвидировали 830 российских оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили около 387 060 оккупантов (+830 за минувшие сутки).
Также уничтожено много вражеской техники:
- артиллерийских систем - 9274(+ 46 за минувшие сутки);
- корабли/катера ‒ 24 (+1);
- боевых бронированных машин ‒ 11792 (+19);
- танков ‒ 6331 (+9);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5);
- РСЗО – 978 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49);
- специальной техники - 1470 (+8).
С начала полномасштабного вторжения также уничтожено 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, одна подводная лодка.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля потоплен российский катер "Ивановец". Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию вблизи временно оккупированного Крыма. Атаковали катер дронами. Стоимость уничтоженного катера составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.
Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в январе было уничтожено 26 тысяч 220 российских захватчиков и 3 тысячи 584 единицы техники врага.