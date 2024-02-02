Уничтожен вражеский катер, 46 артиллерийских систем и другая техника оккупантов.

За минувшие сутки в Украине наши защитники ликвидировали 830 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили около 387 060 оккупантов (+830 за минувшие сутки).

Также уничтожено много вражеской техники:

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артиллерийских систем - 9274(+ 46 за минувшие сутки);

корабли/катера ‒ 24 (+1);

боевых бронированных машин ‒ 11792 (+19);

танков ‒ 6331 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5);

РСЗО – 978 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49);

специальной техники - 1470 (+8).

С начала полномасштабного вторжения также уничтожено 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, одна подводная лодка.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля потоплен российский катер "Ивановец". Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию вблизи временно оккупированного Крыма. Атаковали катер дронами. Стоимость уничтоженного катера составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в январе было уничтожено 26 тысяч 220 российских захватчиков и 3 тысячи 584 единицы техники врага.

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