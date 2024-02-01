В январе было уничтожено 26 тысяч 220 российских захватчиков и 3 тысячи 584 единицы техники врага.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил о потерях российских оккупантов за месяц.

В своем официальном Telegram-канале он отметил, что в январе было уничтожено 26 тысяч 220 российских захватчиков и 3 тысячи 584 единицы техники врага.

"В январе 2024 года Силами обороны Украины ликвидировано около 26220 человек личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск", - заявил он.

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В частности, по словам Павлюка, уничтожено 339 танков, 686 боевых бронированных машин, 746 артиллерийских систем, 33 РСЗО, 38 установок ПВО, 937 единиц автотехники, 185 единиц спецтехники противника.

Кроме этого, как добавил замминистра, нашими защитниками сбито 3 самолета, а также 479 БпЛА и 138 вражеских ракет.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 14 по 21 января 2024 года, Силами обороны Украины уничтожено около 6 тысяч 30 человек личного состава армии оккупантов и 731 единицу вооружения и военной техники противника.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 106 танков, 164 боевые бронированные машины, 128 артиллерийских систем, 11 РСЗО, 7 установок ПВО, 195 единиц автотехники, 39 единиц спецтехники.

Кроме этого наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.

По состоянию на сегодня потери России на войне против Украины составляют 386 230 человек.

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