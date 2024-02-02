Треть всех штурмов врага была на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки, 1 февраля, на фронте между украинскими войсками и оккупационными силами произошло 63 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили 5 атак возле Ивановки Харьковской области. Еще одну попытку штурма сдержали на Лиманском направлении в районе Тернов Донецкой области.

Также одну безуспешную атаку враг совершил на Бахмутском направлении вблизи Клещиевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении бои велись неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили 11 атак россиян. Еще одну попытку штурма противник совершил на Шахтерском направлении южнее Золотой Нивы Донецкой области, но успеха не имел. Такая же ситуация сложилась и на Запорожском направлении в районе Работиного Запорожской области.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий", - отметили в ведомстве.

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Для российских оккупантов Крынки Херсонской области является очень неудобной локацией, сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко и объяснил почему так. Крынки вытянуты настолько, что своевременно противодействовать на каждом участке сложно, особенно в условиях ограниченной логистики. Это приводит к тому, что поступательно оккупанты, не способные противодействовать расширению плацдарма, начинают терять новые участки

Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Ежедневно Россия применяет на фронте втрое больше огневой мощи, заявил в письме к своим коллегам из ЕС министр обороны Украины Рустем Умеров.

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