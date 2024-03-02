Эксперт отметил, может ли разведка "водить за нос".

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, может ли Россия готовить 175 тысяч мобилизованных для нового наступления на Украину в ближайшие месяцы.

"Я не думаю, что наша разведка сегодня водит нас за нос. Это же подтверждают и западные источники. Спрятать 175-тысячную армию невозможно", - заявил он.

При это он предположил, что, возможно, где-то за Уралом еще можно было бы разместить такое количество войск, но все равно Украина об этом узнала бы.

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"Мы с вами все видели (в 2022 году) сосредоточение войск на границе, но тогда здравый смысл подсказывал, что это безумная затея – таким малым количеством войск заходить в такую большую страну… Но Путин пошел, надеясь на фактор внезапности, опираясь на авиацию и ракетные войска", - добавил Жданов.

Наступление РФ - актуальное

Как оценил военный эксперт Сергей Грабский, российские войска будут продолжать давить на фронте в таком же интенсивном режиме как сейчас минимум до середины марта, а, возможно, и до конца месяца, если у них хватит ресурсов.

"Российское продвижение будет продолжаться, потому что противник будет пытаться использовать и достаточно благоприятные погодные условия, потому что почва высыхает достаточно быстро, и ситуацию с дефицитом у нас в личном составе и в боеприпасах", - сказал он.

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