Силы обороны уничтожили 14 танков, 29 ББМ, 47 артсистем и еще много российской техники.

За прошедшие сутки, 1 марта, ВСУ ликвидировали еще 960 российских солдат на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня примерно составляют 415 640 человек.

Также было уничтожено много военной техники армии противника, в частности:

Видео дня

танков - 6624 (+14);

боевых бронированных машин - 12611 (+29);

артиллерийских систем - 10153 (+47);

РСЗВ - 1003 (+3);

средства ПВО - 696 (+5);

самолетов - 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7829 (+35);

крылатых ракет - 1915 (+3);

автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61);

специальной техники - 1617 (+6).

Кроме того, Силы обороны поразили 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины разгромили элитную российскую штурмовую группу 15 отдельной гвардейской бригады, остановив наступление оккупантов. Это произошло в пределах самой горячей точки фронта - на Авдеевском направлении.

В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тысяч 450 уничтоженных оккупантов, а также 3 тысячи 854 единицы вооружения и военной техники противника.

Под прицелом войск РФ не только Авдеевское направление: за боевые сутки армия Украины провела с оккупантами 73 боевых столкновения, на упомянутый участок фронта пришлось 20 атак.

Вас также могут заинтересовать новости: