Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожен БПЛА "Supercam".

Украинские войска за сутки совершили новые успешные удары по позициям оккупантов, отмечает Генштаб в утренней сводке 15 мая 2023 года.

Речь идет о 17 ударах украинской авиацией по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10" и уничтожен БПЛА "Supercam".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.

Потери РФ на войне в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабной войны ВСУ уже ликвидировали 198 880 российских захватчиков. Среди новых российских потерь также есть 31 БПЛА, 18 бронированных машин, 5 танков, 7 единиц автоцистерн /техники и 2 единицы спецтехники.

Однако в последние дни россияне начали массово терять "железные птички". Например, 12 мая 2023 года в Джанкойском районе разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли. По предварительной причине, оккупанты разбились из-за техники, потому что она отказала. А 20 апреля вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекнули на гибель всего экипажа.

Война новости - главное по состоянию на утро 15 мая 2023

Российские оккупанты, несмотря на потери в людях и технике, в течение 14 мая 2023 года продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Генштаб доложил о 46 боестолкновениях с захватчиками. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В то же время 14 мая замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники захватили российские позиции на окраине Бахмута. Кроме того, бойцы Сил обороны взяли в плен российских солдат.

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