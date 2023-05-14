Защитники Украины взяли в плен российских солдат.

Украинские военные за сегодня, 14 мая, взяли под свой котроль более десятка вражеских позиций в окрестностях Бахмута. Защитники Украины зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, а также взяли в плен оккупантов.

"Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

При этом добавила, что те, кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, то понимает всю остроту ситуации.

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"Это когда один метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально", - сообщила Маляр.

Замминистра обороны рассказала, в самом Бахмуте "очень горячо", враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои.

"Благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужества наших воинов, по состоянию на сейчас противник не может окружить город и достичь громкой победы на этом направлении", - подчеркнула она..

При этом отметила, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский держит ситуацию под контролем.

"Анализирует, планирует, принимает решения. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело руководят подчиненными войсками бригадные генералы Богомолов и Игнатов. Они реализуют общий замысел операции", - добавила она.

Бои за Бахмут - последние новости

В Бахмуте продолжаются жестокие бои. Нашим воинам удалось отвоевать за последние дни территории, на захват которых у российских войск ушли месяцы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что операция в Бахмуте будет началом украинского контрнаступления, его прелюдией.

По оценкам ISW, по состоянию на вчера украинские силы обороны освободили почти 17 кв. км в районе Бахмута.

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