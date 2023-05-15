На Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступательные действия.

Российские оккупанты, несмотря на потери в людях и технике, в течение 14 мая 2023 года продолжали наступать на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Генштаб в утренней сводке по состоянию на 15 мая докладывает о 46 боестолкновениях с захватчиками. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Что происходит на фронте:

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на Купянском направлении - в районах Масютовки и Синьковки - штурмы врага закончились провалом;

на Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по прифронтовой зоне;

на Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино;

на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайловое, Первомайское и Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

А вот на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия и терроризирует прифронтовые населенные пункты постоянными обстрелами.

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14 мая замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники захватили российские позиции на окраине Бахмута. Кроме того, бойцы Сил обороны взяли в плен российских солдат.

По словам майора ВСУ Максима Жорина, наступательный потенциал россиян на Бахмутском направлении существенно снизился. Однако так называемого "снарядного" голода ни у наемников ЧВК "Вагнер", ни у регулярной армии РФ нет.

Впрочем, подчеркнул эксперт Юрий Федоров, ВСУ под Бахмутом берут российских оккупантов в клещи. При этом украинские силы продвигаются и с другой стороны, что свидетельствует об интенсификации наступательных действий на Бахмутском направлении.

Тем не менее Россия начала кампанию по срыву украинского контрнаступления, отметил Институт изучения войны. Все беспилотные и ракетные удары российских войск по Украине с апреля, вероятно, являются частью новой воздушной кампании, направленные на поражение военной инфраструктуры и логистических маршрутов.

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