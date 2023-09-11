Они потеряли личный состав и технику на одном из направлений.

Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 100 российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. В целом, за прошедшие сутки захватчики 19 раз атаковали украинские позиции и совершили 763 обстрела, нанесли 1 ракетный и 12 авиаударов.

В то же время, украинские артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1255 огневых задач. "За последние сутки потери врага составили 359 человек (безвозвратные - 102, раненые - 257)", - сообщил Тарнавский.

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Также уничтожено 24 единицы военной техники российских войск. Это - 2 артиллерийские системы и минометы, 2 реактивных системы залпового огня, 14 беспилотных летательных аппаратов, 3 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники. Кроме того, было уничтожено 7 складов боеприпасов.

Контрнаступление Украины: последние новости

В пресс-центре сил обороны Таврического направления сообщали, что с начала контрнаступательных действий им удалось освободить от захватчиков более 255 кв. км украинской территории.

Сообщается, что за сутки бойцы могут продвигаться на 50-200 метров, однако иногда им надо закрепиться и защититься от противодействия захватнических войск.

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