Отработали по нему артиллерией.

На Лиманском направлении украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили российский пункт аэроразведки.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в социальной сети Facebook. На видео, которое разместила ГПСУ, видно, что российские оккупанты замаскировались в лесу и оттуда запускали дроны. "Как бонус - ликвидированный оператор", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что место запуска российских дронов обнаружили пограничники. После этого информацию об объекте передали собратьям из Десантно-штурмовых войск (ДШВ), а те "в свою очередь отработали по нему артой".

Потери России в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки силы обороны уничтожили 620 российских оккупантов в Украине, а всего с начала полномасштабного вторжения потери врага составили около 247850 человек.

Также уничтожено 4224 танка, 8234 боевых бронированных машин, 4892 артиллерийских систем, 704 РСЗО, 465 средств ПВО, 4077 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7372 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожено: самолетов ‒ 315, крылатые ракеты ‒ 1347, корабли /катера - 18.

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