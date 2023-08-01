По ней метко отработала арта Десантно-штурмовых войск.

Бойцы Государственной пограничной службы уничтожили минометную позицию российских оккупантов на Лиманском направлении. Об этом сообщила ГПСУ в Telegram.

"На Лиманском направлении у оккупантов "пригорает". Операторы БПЛА пограничников обнаружили минометную позицию противника, которая донимала наших защитников", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, за считанные минуты по ней метко отработала арта Десантно-штурмовых войск, миномет уничтожен.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", пять артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять районов сосредоточения личного состава врага.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабной войны ориентировочно составили 246 тыс. 690. За сутки ВСУ ликвидировали 500 российских захватчиков.

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