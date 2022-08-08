За сутки в РФ потеряла еще шесть танков и много другой техники / фото facebook.com/93OMBr/

За сутки украинские военные ликвидировали еще около 140 российских оккупантов. РФ несет потери каждый день, ВСУ отправляют в ад все больше врагов, пришедших на нашу землю с войной.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 42 тыс. 340 человек личного состава.

Также украинские военные уничтожили:

  • танков-1811 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин-4070 (+15) ед,
  • артиллерийских систем-960 (+2) ед,
  • РСЗО-261 (+1) ед,
  • средства ПП-132 (+0) ед,
  • самолетов-223 (+0) ед,
  • вертолетов – 192 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-754 (+4),
  • крылатые ракеты-182 (+0),
  • корабли-15 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
  • специальная техника-86 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты бегут от высокоточного оружия ВСУ даже на своей территории. 

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