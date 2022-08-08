Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

За сутки украинские военные ликвидировали еще около 140 российских оккупантов. РФ несет потери каждый день, ВСУ отправляют в ад все больше врагов, пришедших на нашу землю с войной.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 42 тыс. 340 человек личного состава.

Также украинские военные уничтожили:

танков-1811 (+6) ед,

боевых бронированных машин-4070 (+15) ед,

артиллерийских систем-960 (+2) ед,

РСЗО-261 (+1) ед,

средства ПП-132 (+0) ед,

самолетов-223 (+0) ед,

вертолетов – 192 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-754 (+4),

крылатые ракеты-182 (+0),

корабли-15 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,

специальная техника-86 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты бегут от высокоточного оружия ВСУ даже на своей территории.

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