За сутки украинские военные ликвидировали еще около 140 российских оккупантов. РФ несет потери каждый день, ВСУ отправляют в ад все больше врагов, пришедших на нашу землю с войной.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 42 тыс. 340 человек личного состава.
Также украинские военные уничтожили:
- танков-1811 (+6) ед,
- боевых бронированных машин-4070 (+15) ед,
- артиллерийских систем-960 (+2) ед,
- РСЗО-261 (+1) ед,
- средства ПП-132 (+0) ед,
- самолетов-223 (+0) ед,
- вертолетов – 192 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-754 (+4),
- крылатые ракеты-182 (+0),
- корабли-15 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2993 (+15) ед,
- специальная техника-86 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты бегут от высокоточного оружия ВСУ даже на своей территории.