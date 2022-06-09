Около 400 оккупантов из состава этой бригады получили ранения.

В боях на территории Украины уничтожено 800 российских военных 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады", - говорится в сообщении.

Ранее авиация ВСУ нанесла удары по скоплению сил РФ на юге и по одному из опорных пунктов врага на Херсонщине. Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 30 противников и три полевых вражеских склада боеприпасов.

9 июня Командование воздушных сил ВС Украины сообщило, что авиация нашей армии за сутки уничтожила по меньшей мере 10 единиц вражеской бронетехники и около 20 противников.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 8 июня на нашей земле уже ликвидировали примерно 31 500 захватчиков и, в частности, 1 393 вражеских танка.

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